Курянка лишилась более миллиона рублей, пытаясь играть на бирже в Сети

55-летняя жительница Железногорска Курской области обратилась в полицию и сообщила, что у неё обманом похитили более миллиона рублей.

Она нашла в Интернете сайт с приглашением к участию в биржевых торгах. Женщине, заинтересовавшейся предложением, объяснили, что необходимо внести на счёт определённую сумму денег в рублях, которую потом обменяют на валюту. После чего на неё можно будет купить акции. Курянка решила рискнуть.

Человек, выдававший себя за брокера, регулярно рассказывал об успешных сделках и убедил её постепенно увеличивать инвестиции. Послушав, псевдопомощника, женщина взяла кредит в банке и «вложила его в дело».

В общей сложности, она перечислила брокерской фирме более одного миллиона рублей, - сообщили в региональном УМВД. Не получив прибыли и возврата вложенных финансов, курянка обратилась за помощью к правоохранителям.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники полиции призывают курян быть бдительнее при заключении сделок в Интернете.