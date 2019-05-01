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    Курянка лишилась более миллиона рублей, пытаясь играть на бирже в Сети

    Вчера, 17:10
    Курянка лишилась более миллиона рублей, пытаясь играть на бирже в Сети
    55-летняя жительница Железногорска Курской области обратилась в полицию и сообщила, что у неё обманом похитили более миллиона рублей. 
    Она нашла в Интернете сайт с приглашением к участию в биржевых торгах. Женщине, заинтересовавшейся предложением, объяснили, что необходимо внести на счёт определённую сумму денег в рублях, которую потом обменяют на валюту. После чего на неё можно будет купить акции. Курянка решила рискнуть.
    Человек, выдававший себя за брокера, регулярно рассказывал об успешных сделках и убедил её постепенно увеличивать инвестиции. Послушав, псевдопомощника, женщина взяла кредит в банке и «вложила его в дело».
    В общей сложности, она перечислила брокерской фирме более одного миллиона рублей, - сообщили в региональном УМВД. Не получив прибыли и возврата вложенных финансов, курянка обратилась за помощью к правоохранителям. 
    Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
    Сотрудники полиции призывают курян быть бдительнее при заключении сделок в Интернете.

     

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