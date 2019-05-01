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    17-летняя беременная курянка получила 3,5 года колонии за сбыт наркотиков

    Вчера, 15:45
    17-летняя беременная курянка получила 3,5 года колонии за сбыт наркотиков
    Юная курянка ещё не закончила школу, а в её жизни уже произошло немало приключений. Школьнице всего 17 лет, она молодая мама и ждёт уже второго ребёнка. Но, пока её ровесники готовились к ЕГЭ и выбирали дорогу в жизни, девушка подыскивала... места для тайников-закладок. 
    Через Интернет она получала оптовую партию наркотиков, которую должна была сбывать через тайники-закладки. В городе ей удалось сделать 10 закладок с наркотическим средством синтетического происхождения, которые в последующем получили наркозависимые. Некоторые из них сейчас осуждены за приобретения наркотиков. 
    Кроме того, школьница планировала сбыть в Курске наркотическое средство в крупном размере, оптовую партию которого она приобрела в Воронеже, но не успела - её задержали полицейские. 
    Установить поставщика правоохранителям не удалось.  
    Промышленный районный суд Курскапризнал девушку виновной в совершении сбыта и покушения на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору с использованием сети Интернет в значительном и крупном размере. Ближайшие 3,5 года она проведёт в воспитательной колонии. 
    Суд разделил мнение гособвинителя, учёл, что у школьницы есть несовершеннолетний ребёнок, что девушка сейчас тоже в положении, а также то, что она признала вину.

     

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