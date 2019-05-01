17-летняя беременная курянка получила 3,5 года колонии за сбыт наркотиков

Юная курянка ещё не закончила школу, а в её жизни уже произошло немало приключений. Школьнице всего 17 лет, она молодая мама и ждёт уже второго ребёнка. Но, пока её ровесники готовились к ЕГЭ и выбирали дорогу в жизни, девушка подыскивала... места для тайников-закладок.

Через Интернет она получала оптовую партию наркотиков, которую должна была сбывать через тайники-закладки. В городе ей удалось сделать 10 закладок с наркотическим средством синтетического происхождения, которые в последующем получили наркозависимые. Некоторые из них сейчас осуждены за приобретения наркотиков.

Кроме того, школьница планировала сбыть в Курске наркотическое средство в крупном размере, оптовую партию которого она приобрела в Воронеже, но не успела - её задержали полицейские.

Установить поставщика правоохранителям не удалось.

Промышленный районный суд Курскапризнал девушку виновной в совершении сбыта и покушения на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору с использованием сети Интернет в значительном и крупном размере. Ближайшие 3,5 года она проведёт в воспитательной колонии.

Суд разделил мнение гособвинителя, учёл, что у школьницы есть несовершеннолетний ребёнок, что девушка сейчас тоже в положении, а также то, что она признала вину.