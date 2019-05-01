Сотрудники Курскэнерго продолжают знакомить школьников с правилами электробезопасности

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжают проводить уроки электробезопасности для детей и подростков образовательных учреждений региона. Очередные занятия прошли в средних общеобразовательных школах Беловского, Рыльского, Кореневского, Горшеченского и Черемисиновского районах Курской области. В них приняли участие более 700 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет.





Энергетики рассказали ребятам об основных правилах электробезопасности и правилах поведения вблизи энергообъектов, разъяснили значение запрещающих и предупреждающих знаков. Школьники узнали, почему нельзя приближаться к оборванным проводам, проникать внутрь трансформаторных подстанций, запускать воздушного змея и удить рыбу вблизи линий электропередачи. Кроме того, ребята получили возможность примерить экипировку энергетика – каску, боты, перчатки. По окончании урока специалисты филиала продемонстрировали его участникам тематические мультфильмы и видеоролики, а также вручили полезные подарки – листовки, плакаты и расписание уроков с правилами электробезопасности.





Уроки электробезопасности – одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах МРСК Центра. Специалисты Курскэнерго проводят их во всех районах Курской области. В течение года в тематических занятиях участвуют более 3000 школьников и учителей.



