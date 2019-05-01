В Курске полицейские помогают подросткам найти первую работу

Ежегодно, накануне летних каникул во всех округах Курска проходят ярмарки вакансий для юных курян. На мероприятия приглашаются представители кампаний, готовых трудоустроить школьников и студентов в летние месяцы. Подростки могут узнать, какие документы необходимы, а также ознакомиться со списком вакантных должностей.

В ярмарках традиционно принимают участие полицейские, которые считают подростковый труд одним из важнейших средств профилактики. Многолетний опыт говорит – дети, которые на каникулах чем-то заняты и имеют мало свободного времени, с меньшей вероятностью окажутся в плохой компании или совершат преступление. Кроме этого, честный труд даёт возможность понять цену денег, готовит подростков к законопослушной жизни. Психологи утверждают, что чем раньше ребёнок начнёт зарабатывать собственным трудом, тем более финансово удачно сложится его судьба.

Куряне от 14 до 18 лет, планирующие начать работать этим летом, могут посетить городские центры занятости и молодёжную биржу труда. Сделать это можно, как с родителями, так и самостоятельно. Подростки могут претендовать на различные должности, в том числе не требующие наличия специальных навыков.

Один из подростков, уже начавших строить карьеру – Сергей Королёв. Он устраивается работать в управляющую компанию каждое лето, в трудовой книжке уже несколько записей. Занят бывает около 4 часов в день, зарплата устраивает. В обязанности разнорабочего входит покраска детских площадок и заборов, поддержание чистоты у подъездов. Ранее Сергей стоял на учёте в отделе полиции, а теперь пользуется появившимися знакомствами. Инспекторы по делам несовершеннолетних, поставившие его на путь исправления, сейчас помогают общаться с работодателями, рассказывают о плюсах честного заработка.

Полицейские рекомендуют каждой семье, в которой есть подростки, ещё до начала каникул задуматься об их трудоустройстве. Инспекторы ПДН курской полиции уже сегодня готовы оказать содействие всем желающим.