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Лента новостей / В регионе

В Курске на осенних каникулах полицейские задержали более 20 пьяных подростков

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели серию профилактических рейдов, чтобы узнать, чем ежедневно занимаются несовершеннолетние 

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За время осенних каникул в Курске составили более 10 протоколов за нахождение подростков на улице в ночное время без сопровождения взрослых. В некоторых случаях родители не знали, где находятся их дети. Также за этот период выявлено 70 фактов неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Подростки более 20 раз задерживались за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и курение. 
Стражи порядка отмечают, что ребёнок, оставшийся без контроля, может стать жертвой преступления или сам попасть в плохую компанию. Именно поэтому инспекторы по делам несовершеннолетних провели серию профилактических рейдов, чтобы узнать, чем ежедневно занимаются несовершеннолетние и предупредить возможные негативные последствия.

Большое количество подростков ежедневно посещает торговые центры и проводит время на так называемых фудкортах. Представители службы безопасности сообщают, что дети не всегда ведут себя тихо. Бывают конфликты и нарушения общественного порядка. Полицейские посетили несколько торговых центров и оценили ситуацию. Общаясь с подростками, инспекторы ПДН интересовались, чем они занимаются на каникулах, посещают ли секции и кружки и в какое время возвращаются домой. 

Такие рейды правоохранители будут проводить регулярно. Родителям полицейские рекомендуют постоянно контролировать, чем занимаются их дети и помнить, что, располагая большим количеством свободного времени, подростки могут легко попасть в неприятную историю.

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