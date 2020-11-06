В Курске на осенних каникулах полицейские задержали более 20 пьяных подростков
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели серию профилактических рейдов, чтобы узнать, чем ежедневно занимаются несовершеннолетние
Стражи порядка отмечают, что ребёнок, оставшийся без контроля, может стать жертвой преступления или сам попасть в плохую компанию. Именно поэтому инспекторы по делам несовершеннолетних провели серию профилактических рейдов, чтобы узнать, чем ежедневно занимаются несовершеннолетние и предупредить возможные негативные последствия.
Большое количество подростков ежедневно посещает торговые центры и проводит время на так называемых фудкортах. Представители службы безопасности сообщают, что дети не всегда ведут себя тихо. Бывают конфликты и нарушения общественного порядка. Полицейские посетили несколько торговых центров и оценили ситуацию. Общаясь с подростками, инспекторы ПДН интересовались, чем они занимаются на каникулах, посещают ли секции и кружки и в какое время возвращаются домой.
Такие рейды правоохранители будут проводить регулярно. Родителям полицейские рекомендуют постоянно контролировать, чем занимаются их дети и помнить, что, располагая большим количеством свободного времени, подростки могут легко попасть в неприятную историю.