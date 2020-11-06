ТАКТ».Сливочное масло – один из распространённых продовольственных товаров в потребительской корзине курян. Именно поэтому с проверкой на соответствие требованиям и стандартам в одну из торговых точек города отправились представители Курского центра контроля качества, сообщает телеканал «
Наталья Сушко, заместитель директора Курского центра контроля качества: «Пользуется неизменным спросом и популярностью. Молочные продукты, наверное, первое место занимают среди продуктов, которые наиболее часто подделываются».
Перед этим специалисты тщательно изучили потребительский спрос и выяснили, какое масло предпочитают покупатели.
Более детальное исследование проведут в Центре гигиены и эпидемиологии. Образцы пройдут экспертизу по физико-химическим показателям, также проверят маркировку. И всё же курянам советуют читать состав на упаковке перед покупкой масла.
Наталья Сушко, заместитель директора Курского центра контроля качества: «Мы призываем к тому, чтобы всё-таки изучать этикетку и читать именно ту информацию, которая нанесена: из чего состоит продукт. А масса сливочная должна состоять из пастерилизованных сливок, молока и ни из чего другого. И нужно обращаться внимание на нормативный акт, по которому оно изготовлено».
Подобные смотры качества проходят уже 8 лет. Основная их цель – определить, насколько качественны и безопасны продовольственные товары на региональном рынке и проинформировать покупателей об этом.
Марина Андреева, управляющая торговым центром: «Для нас это ориентир и, естественно, мы всегда прислушиваемся и по итогам данного конкурса будут предоставлены все анализы. Такие смотры очень полезны и нужны, потому что и для себя выявляешь, какая продукция лучшего качества. Температурный режим масла у нас соблюдается, отдельная камера, хранится при t -6 градусов».
Основываясь на обращениях граждан по вопросам качества продуктов, аналогичные смотры будут проводить и в дальнейшем.
В Курске проверили качество сливочного масла
Перед этим специалисты тщательно изучили потребительский спрос и выяснили, какое масло предпочитают покупатели