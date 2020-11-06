  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске проверили качество сливочного масла

Перед этим специалисты тщательно изучили потребительский спрос и выяснили, какое масло предпочитают покупатели
В Курске проверили качество сливочного масла

Читайте также

Сливочное масло – один из распространённых продовольственных товаров в потребительской корзине курян. Именно поэтому с проверкой на соответствие требованиям и стандартам в одну из торговых точек города отправились представители Курского центра контроля качества, сообщает телеканал «ТАКТ».

Наталья Сушко, заместитель директора Курского центра контроля качества: «Пользуется неизменным спросом и популярностью. Молочные продукты, наверное, первое место занимают среди продуктов, которые наиболее часто подделываются».

Перед этим специалисты тщательно изучили потребительский спрос и выяснили, какое масло предпочитают покупатели.

Более детальное исследование проведут в Центре гигиены и эпидемиологии. Образцы пройдут экспертизу по физико-химическим показателям, также проверят маркировку. И всё же курянам советуют читать состав на упаковке перед покупкой масла.

Наталья Сушко, заместитель директора Курского центра контроля качества: «Мы призываем к тому, чтобы всё-таки изучать этикетку и читать именно ту информацию, которая нанесена: из чего состоит продукт. А масса сливочная должна состоять из пастерилизованных сливок, молока и ни из чего другого. И нужно обращаться внимание на нормативный акт, по которому оно изготовлено».

Подобные смотры качества проходят уже 8 лет. Основная их цель – определить, насколько качественны и безопасны продовольственные товары на региональном рынке и проинформировать покупателей об этом.

Марина Андреева, управляющая торговым центром: «Для нас это ориентир и, естественно, мы всегда прислушиваемся и по итогам данного конкурса будут предоставлены все анализы. Такие смотры очень полезны и нужны, потому что и для себя выявляешь, какая продукция лучшего качества. Температурный режим масла у нас соблюдается, отдельная камера, хранится при t -6 градусов».

Основываясь на обращениях граждан по вопросам качества продуктов, аналогичные смотры будут проводить и в дальнейшем.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области прогнозируют дожди

В Курской области завершаются работы на объектах нацпроекта БКАД

В Курске на перекрестке улиц Ватутина и Димитрова установили светофоры

В Курске на осенних каникулах полицейские задержали более 20 пьяных подростков

В Курском городском роддоме сломалась система автоматической подачи кислорода

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске