Ситуация с ООО «Экотекс» на контроле департамента экологической безопасности и природопользования Курской области

Жители близлежащих домов жалуются на едкий дым от труб предприятия и обеспокоены экологической обстановкой около их жилья.

По инициативе департамента экологической безопасности и природопользования Курской области для решения вопроса выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате деятельности ООО «Экотекс» создали рабочую группу. В её состав вошли представители департамента, управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, комитета здравоохранения, городской администрации, прокуратуры и инициативной группы граждан. Все они разработали конкретный алгоритм действий по решению проблемного вопроса.

Накануне директор департамента Константин Поляков встретился с местными жителями. По его словам, ООО «Экотекс» состоит на учёте как объект негативного воздействия второго класса опасности и подлежит федеральному государственного экологическому надзору. Сейчас Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводит проверку предприятия. Результаты будут готовы к 24 мая. Если будет установлено, что завод оказывает негативное воздействие на экологию, то департамент выйдет в суд с требованием приостановить производство до устранения всех выявленных нарушений.