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    На курском картодроме продолжат работы по развитию инфраструктуры

    Сегодня, 09:44
    На курском картодроме продолжат работы по развитию инфраструктуры
    Обустройство территории курского картодрома необходимо продолжить, чтобы в дальнейшем проводить в регионе соревнования по картингу всероссийского уровня. Такое поручение властям Курска в ходе рабочего совещания дал первый заместитель губернатора региона Станислав Набоко. По словам Станислава Юрьевича, средства на эти цели необходимо привлекать, в том числе и спонсорские. Чтобы рассмотреть возможность выделения финансирования из бюджета, первый заместитель губернатора также поручил администрации города разработать перспективную концепцию развития картодрома.
    Курск является родиной детско-юношеского картинга, наш картодром был построен еще в конце 60-х годов, а в 1971 году на стадионе были проведены первые соревнования. В 2014 году на территории картодрома было введено в эксплуатацию административно-хозяйственное здание, в котором расположены также трибуны для зрителей, помещения для занятий обучающихся и работы судей, раздевалки, медицинский кабинет. В 2017 году, согласно скоростным режимам современных картов, была реконструирована и сама трасса. Гонщики любят наш картодром за его интересную конфигурацию: трасса длиной 1 152 метра подразумевает возможность обгонов почти в любом повороте.
    В ближайшее время, с 31 мая по 2 июня, на курском картодроме состоится I этап Чемпионата и Первенства ЦФО, а с 7 по 9 июня - III этап Первенства страны. На последний приедут свыше 100 спортсменов со всех уголков России – от Мурманска до Владивостока.

     

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