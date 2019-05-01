В Курске 6 лет колонии получили две юные наркосбытчицы

Промышленный райсуд Курска вынес приговор двум молодым девушкам 18 и 20 лет. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном и крупном размере, а также в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Этим же приговором 35-летний мужчина осуждён за хищение и незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в особо крупном размере, другой 38-летний курянин - за совершение незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Установлено, что девушки приобрели в Московской области оптовую партию наркотиков, которую привезли и хранили в сарае у престарелой родственницы. Через некоторое время они арендовали в Курске помещение, куда перевезли часть "зелья". Некоторое количество наркотика им удалось сбыть через тайники-закладки, а также 38-летнему знакомому курянину. Другие тайники обнаружили сотрудники полиции.

Спрятанный в сарае родственницы наркотик нашёл сельский житель и похитил, чтобы употребить.

Суд назначил девушкам наказание в виде 6 лет лишения свободы. Похитившему наркотики мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Курянин, который приобрёл наркотическое средство и хранил его у себя дома отправится за решётку на 4 года. Девушки будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, мужчины - в колонии строгого режима.



