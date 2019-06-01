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    Под Курском в лобовом столкновении BMW и ВАЗа погиб молодой мужчина

    Сегодня, 08:35
    Под Курском в лобовом столкновении BMW и ВАЗа погиб молодой мужчина
    В субботу, 1 июня около полудня в Курской области произошло ДТП, жертвой которого стал 29-летний мужчина. Как сообщили в региональном УМВД, на 481-м километре автодороги «Москва – Белгород» столкнулись двигавшийся со стороны Москвы в направлении Курска автомобиль «BMW X5», под управлением 20-летнего парня и встречный «ВАЗ 21102», за рулём которого был 29-летний водитель.
    В результате столкновения водитель «Дестки» погиб на месте. Его 31-летнего пассажира госпитализировали. Водителю и 41-летнему пассажиру иномарки медицинскую помощь оказали на месте.

     

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