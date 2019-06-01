Курянина будут судить за поджог собутыльника

23-летний житель Рыльска Курской области отправится под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, общеопасным способом, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, вечером 13 октября прошлого года раннее судимый за кражу молодой человек в компании местных жителей распивал спиртное. Во время застолья между ним и 50-летним мужчиной произошла ссора, в ходе которой молодой курянин облил оппонента спиртосодержащей жидкостью и поджёг. Находящиеся в доме люди подручными средствами потушили пламя и вызвали скорую помощь.

Потерпевшего с ожогами лица, шеи, рук и ног доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Прокуро уже утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.



