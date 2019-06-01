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    В Курске приступили к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

    Вчера, 17:36
    В Курске приступили к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
    Подрядчики приступили к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске. 
    По результатам электронных аукционов заключены пять контрактов на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в городской черте. 
    Так, ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление №2» будет ремонтировать автодорожное полотно в Мокве, по проспектам Дружбы, Хрущева и Энтузиастов, на улицах Косухина, Звездной, Сумской, а также на Майском бульваре. 
    ООО «Курскспецдорстрой» осуществит ремонтные работы по улицам Большевиков, Бочарова, Гремяченской, Запольной, Павлуновского, Суворовской, Интернациональной, 2-й Новосёловке, Хуторской, Цюрупы, а также по 1-му, 2-му, 3-му Весенним проездам. 
    ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» взяло подряд по улицам Аэропортовской, Ильича, 2-й Рабочей, Республиканской, Союзной, Станционной, Литовской, Энгельса, на Магистральном проезде. 
    Строители с момента получения итогового протокола, не теряя времени, уже приступили к подготовительным работам. На улице Энгельса, Гремяченской, на Магистральном проезде дорожники произвели фрезерование покрытия, на некоторых отрезках дороги уложили асфальтобетон. Закончатся ремонтные работы к сентябрю этого года.

     

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