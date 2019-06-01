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    Состав курского «Авангарда» пополнил футболист из Премьер-лиги

    Сегодня, 15:56
    Состав курского «Авангарда» пополнил футболист из Премьер-лиги
    В курском «Авангарде» пополнение. Клуб заключил контракт с 33-летним полузащитником выступающего в Премьер-лиге «Оренбурга» Григорием Чиркиным, сообщает сайт сине-белых. 
    Григорий - воспитанник школы московского «Локомотива». Опорный полузащитник играл в составе латвийского «Вентспилса» в квалификации Лиги Чемпионов и на групповой стадии Лиги Европы. Минувший сезон Чиркин провёл в «Оренбурге», где в розыгрыше РПЛ сыграл 15 матчей и отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова». 
    Из сильных качеств Чиркина на футбольном поле эксперты отмечают хорошую игру в отборе мяча и проникающие передачи в атакующую линию.
    Добавим, в рамках подготовки к новому сезону Футбольной национальной лиги «Авангард» сыграет с клубом Премьер-лиги – тульским «Арсеналом». Товарищеская встреча пройдет 20 июня в Туле. Кстати, канониры по итогам минувшего сезона смогли пробиться в Лигу Европы УЕФА. Так что предстоящий матч обещает быть интересным.

     

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