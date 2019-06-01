В курчатовском море снова утонул курянин

В Курской области установилась жара. Высокие температуры, по прогнозам синоптиков, продержатся пять дней. Как следствие – количество отдыхающих у водоёмов резко увеличивается. И если не соблюдать правила и беспечно относиться к собственной безопасности – отдых может закончиться трагически. 1 июня в пруду в Щиграх утонул 40-летний местный житель. В это же день в Курском районе в реке Сейм обнаружили тело 39-летнего мужчины. 6 июня на пруду-охладителе в Курчатове погиб 17-летний подросток.

9 июня в Курчатове в том же пруду произошла ещё одна трагедия. В 6 микрорайоне города атомщиков в водоёме вновь утонул человек.

Этот водоём включён в список официальных мест для отдыха, однако спасатели дежурят там лишь по выходным. Сообщение на номер спасения "112" поступило около 8-ми часов вечера. Как сообщают правоохранители, погиб 33-летний мужчина, безработный житель Курска.

Тело курянина извлекли из воды сегодня утром.

Спасатели просят соблюдать простейшие правила личной безопасности! Помните: вода ошибок не прощает!