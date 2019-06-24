В Курской области в трёх авариях погибли два пешехода и один автомобилист. Причём личность одного из погибших пешеходов пока не удалось установить.Как сообщили в ГИБДД, В Советском районе 21 июня, 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал со стороны п. Кшенский в сторону п. Касторное. На 143 км автодороги «Курск – Касторное» он не справился с управлением, машина опрокинулась в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте.В субботу, 22 июня в Железногорском районе смертельная авария произошла на 22 км автодороге «Тросна – Калиновка» примерно в 11 вечера. Автомобиль «АУДИ», за рулём которого был 41-летний водитель, ехал со стороны п. Калиновка в направлении п. Тросна и допустил наезд на 24-летнего пешехода. От полученных травм парень скончался на месте. Водитель автомобиля «АУДИ» с места ДТП скрывался, но его нашли.Ещё один пешеход погиб в субботу в Курском районе. Правда, он не шёл по проезжей части, а лежал там. Авария случилась примерно в 3 часа 40 минут на ул. Санаторная, напротив д. № 39/2. 28-летняя автомобилистка на «Ниссан Альмера» ехала со стороны Курска в сторону автодороги М-2 «Крым» и допустила наезд на лежащего на проезжей части мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Его личность пока не удалось установить. Поэтому Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01 и 36-70-02.