От «Справедливой России» на выборы губернатора пойдёт правозащитник Николай Карцев

«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата в губернаторы Курской области. Это правозащитник Николай Карцев. Ему 65 лет, был депутатом Железногорской гордумы. В 2012 году Карцев отметился в скандале с исправительной колонией во Льгове. Он отстаивал права заключённых, когда они протестовали против возвращения в колонию её бывшего начальника Юрия Бушина, пишет ИА «Секунда».Таким образом кандидатов на пост главы региона уже пять: Роман Старовойт («Единая России»), Владимир Фирсов (КПРФ), Владимир Фёдоров (ЛДПР), Татьяна Черникова (партия «Зелёные») и Николай Карцев («Справедливая Россия»).Выбирать губернатора нам предстоит 8 сентября.