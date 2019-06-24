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Лента новостей / В регионе

От «Справедливой России» на выборы губернатора пойдёт правозащитник Николай Карцев

От «Справедливой России» на выборы губернатора пойдёт правозащитник Николай Карцев

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«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата в губернаторы Курской области. Это правозащитник Николай Карцев. Ему 65 лет, был депутатом Железногорской гордумы. В 2012 году Карцев отметился в скандале с исправительной колонией во Льгове. Он отстаивал права заключённых, когда они протестовали против возвращения в колонию её бывшего начальника Юрия Бушина, пишет ИА «Секунда». 
Таким образом кандидатов на пост главы региона уже пять: Роман Старовойт («Единая России»), Владимир Фирсов (КПРФ), Владимир Фёдоров (ЛДПР), Татьяна Черникова (партия «Зелёные») и Николай Карцев («Справедливая Россия»).
Выбирать губернатора нам предстоит 8 сентября.
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