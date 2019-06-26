В Курске стартует VIII Среднерусский экономический форум

В работе форума примут участие около трех тысяч человек. Это представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.
Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.
Сегодня, в первый день форума пройдут различные тематические сессии и дискуссии. Завтра, 27 июня состоятся основные пленарные мероприятия форума, заседание по малому бизнесу, организованное под эгидой Минэкономразвития России, заседание «Безопасный город» и заседание ассоциации ТПП ЦФО и СЗФО. Второй день среднерусского экономического форума начнется с утренней пробежки. Она стартует 27 июня в 7:00 в парке им. 50-летия ВЛКСМ («Боева дача»).
Подробная информация о форуме - на официальном сайте СЭФ.