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Лента новостей / В регионе

В Курске стартует VIII Среднерусский экономический форум

В Курске стартует VIII Среднерусский экономический форум

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Сегодня в Курске открывается VIII Среднерусский экономический форум. В этом году он пройдет в новом, двухдневном формате. Тема форума – «Цифровой регион». 

В работе форума примут участие около трех тысяч человек. Это представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса. 

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов. 

Сегодня, в первый день форума пройдут различные тематические сессии и дискуссии. Завтра, 27 июня состоятся основные пленарные мероприятия форума, заседание по малому бизнесу, организованное под эгидой Минэкономразвития России, заседание «Безопасный город» и заседание ассоциации ТПП ЦФО и СЗФО. Второй день среднерусского экономического форума начнется с утренней пробежки. Она стартует 27 июня в 7:00 в парке им. 50-летия ВЛКСМ («Боева дача»). 

Подробная информация о форуме - на официальном сайте СЭФ. 
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