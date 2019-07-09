Курян приглашают обсудить проект благоустройства территории у фонтана на Театральной площади

Курян приглашают принять участие в общественном обсуждении проекта благоустройства территории у фонтана на площади перед драмтеатром им. А.С. Пушкина. Обсуждение проекта состоится в субботу, 13 июля в 16.00 в главном корпусе КГУ. Начало регистрации участников в 15.00 Ознакомиться с эскизным проектом и общей программой реконструкции территории, разработанными с учётом общественного задания на проектирование, можно на сайте «Действуем вместе».Обсуждение продлится примерно 2 часа. За это время покажут ряд презентаций и обсудят проект благоустройства территории. Презентацию предварительной концепции благоустройства, представит автор проекта, которому участники обсуждения смогут задать уточняющие вопросы.Затем - самое интересное - командная работа. Группы участников, в которые войдут также представители областной и городской администрации, общественники и архитекторы, будут обсуждать проект, вносить замечания и подготовят свои предложения.