Курян приглашают обсудить проект благоустройства территории у фонтана на Театральной площади
Обсуждение продлится примерно 2 часа. За это время покажут ряд презентаций и обсудят проект благоустройства территории. Презентацию предварительной концепции благоустройства, представит автор проекта, которому участники обсуждения смогут задать уточняющие вопросы.
Затем - самое интересное - командная работа. Группы участников, в которые войдут также представители областной и городской администрации, общественники и архитекторы, будут обсуждать проект, вносить замечания и подготовят свои предложения.