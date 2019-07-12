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В Курске тестируют новые маршруты электробусов

В Курске тестируют новые маршруты электробусов

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В четверг с Красной площади Курска до разворотной площадки на ул. Крюкова в первую пробную поездку отправился один из электробусов. Идея организации нового маршрута принадлежит руководству администрации Курска, её с большим интересом поддержал «Курскэлектротранс».

Как рассказал и.о. генерального директора предприятия Андрей Голозубов, цель поездки – провести полный хронометраж маршрута, оценить технические и эксплуатационные возможности электробуса в условиях данного маршрута.

- Возможность преодолевать значительную часть пути на автономном ходу позволяет использовать этот вид транспорта на многих городских маршрутах, - считает Андрей Викторович. - При этом существует ряд условий, которым маршрут должен соответствовать, например, радиус площадки для поворота-разворота машины и др.

Что касается предполагаемого маршрута «Знаменский собор – ул. Крюкова» (Знаменский собор - ул. Сонина - ул. Красной Армии - пл. Дзержинского - ул. Энгельса - пр-т Кулакова - ул. Гагарина - ул. Серёгина – ПЛК - ул. Крюкова – ПЛК – Льговский поворот - пр-т Кулакова - ул. Энгельса – ул. Красной Армии – ул. Сонина – Знаменский собор), на части его - от Трикотажного комбината до ул. Крюкова в микрорайоне Химволокно - контактная электросеть отсутствует, поэтому надо посмотреть, как машина преодолеет расстояние, - отметили в мэрии.

Если тесты окажутся успешными, электробусы можно будет использовать и на других пассажиронасыщенных маршрутах, например, от Северного микрорайона, который сейчас обслуживают четыре электробуса, по пр-ту Клыкова до пр-та Плевицкой и обратно. Система автономного хода электробуса позволяет преодолевать расстояние до 20 км без подключения контактной сети, при этом зарядка батареи происходит во время движения с использованием контактной сети или рекуперативного торможения.

«Пассажировместимость данной модели троллейбуса составляет 80 человек, что легко заменяет четыре автобуса Ford Transit или «ГАЗель». – отметил и.о. директора департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Олег Воробьёв. – Вместе с тем замена автобусов особо малой вместимости на троллейбусы с автономным ходом благоприятно скажется на экологической обстановке в Курске, а расширение троллейбусного парка за счёт приобретения таких машин позволит значительно улучшить транспортное сообщение отдалённых районов города с его центральной частью».
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