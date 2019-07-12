Курянин забыл запереть машину и лишился магнитолы, навигатора и электроинструментов

Житель Северо-Западного микрорайона Курска пострадал из-за собственной беспечности. Мужчина на ночь припарковал свой автомобиль возле дома на проспекте Дружбы и забыл его запереть. Подойдя к машине утром, он обнаружил, что из салона пропали магнитола и навигатор, а из багажника похищены электроинструменты. Курянин обратился в полицию. Выяснилось, что нанесённый ущерб превысил 18 тысяч рублей. Раскрыть преступление удалось за несколько дней. Полицейские получили оперативную информацию о лицах, которые могли быть причастны к хищению. Нашли похищенное дома у одного из ранее судимых жителей микрорайона. 37 летний мужчина подал объявление о продаже краденого на популярном интернет ресурсе, но покупателей дождаться не успел. Скоро вещи вернут владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.