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В Курске отловили больше сотни бродячих собак

В Курске отловили больше сотни бродячих собак

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В Курске продолжается отлов безнадзорных животных. Работы осуществляет ООО «Добрый город», с которым на конкурсной основе администрация заключила контракт на сумму около 3 млн. рублей. 

Подрядчик отрабатывает заявки, в которых указан номер телефона для обратной связи, чтобы можно было уточнить местонахождение стаи. В приоритете – большие своры, агрессивные и беременные животные. Собак усыпляют с помощью снотворного, а затем работают по схеме ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания. 

Работники «Доброго города» совместно с волонтёрами КРОЗО «Право жить» отловили уже более сотни животных, часть из них после вакцинации и стерилизации выпустили, остальные находятся в пункте передержки. 
Оставить заявку на отлов бездомных животных можно по телефону 8-920-264-18-05. Звонки принимаются в рабочие дни с 8 до 18 часов. А на страничке instagram.com/good_city_46 можно выбрать себе питомца из животных, находящихся на передержке.
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