  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Роман Петрухин возглавил Липецкое отделение ПАО Сбербанк

Роман Петрухин возглавил Липецкое отделение ПАО Сбербанк

Читайте также

16 июля 2019 года, г. Липецк. Заместитель управляющего Орловским отделением ПАО Сбербанк Роман Петрухин, курировавший Блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» возглавил Липецкое отделение ПАО Сбербанк.

Роман Вячеславович одновременно окончил в 2006 году Орловский государственный технический университет по специальностям «Финансы и кредит», а также «Юриспруденция». В 2013-2014 годах успешно прошел обучение по программе «Сбербанк 500».

В Сбербанк Роман Петрухин пришел в 2006 году на должность инспектора Сектора кредитования частных клиентов Мценского отделения ОАО Сбербанк России. С 2009 года – инспектор Сектора инвестиционного кредитования и проектного финансирования Орловского отделения ОАО Сбербанк России. В 2011 году возглавил Сектор клиентских менеджеров Отдела продаж корпоративным клиентам Орловского отделения ОАО Сбербанк России, а с 2013 года стал начальником Отдела кредитования того же отделения. С января 2015 года – заместитель управляющего Орловским отделением ПАО Сбербанк.

- Роман Вячеславович проделал путь от кредитного инспектора до заместителя руководителя головного отделения, продемонстрировав свой высокий потенциал и способность решать сложные и неординарные задачи. Он хорошо знает работу подчиненных, обладает управленческим талантом, что позволяет ему формировать вокруг себя работоспособный коллектив, добивающийся высоких результатов. Желаю ему успеха в новой должности, - прокомментировал назначение Председатель Центрально- Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

Напомним, что доля Липецкого отделения ПАО Сбербанк на региональном рынке кредитования юридических лиц сегодня составляет более 27 %, а на рынке кредитования частных клиентов – более 46 % (в том числе по жилищным кредитам – 63 %). На вкладах в подразделениях банка в Липецкой области хранится свыше 78 млрд рублей. При этом доля на рынке депозитов составляет 55 %.

Кроме того, доля Липецкого отделения ПАО Сбербанк на рынке перечисления заработной платы достигает 42 %, а на рынке оплаты жилищно-коммунальных услуг – 78 %. Сбербанк является крупнейшим налогоплательщиком регионального бюджета.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян приглашают на «Праздник огурца»

Курянин, покупая машину в интернете, попался в лапы столичных мошенников

Более чем в 5 раз сократилось количество несчастных случаев с пешеходами на железной дороге в Орловско-Курском регионе МЖД в I полугодии

Ещё один иск об аварии с БТРами передадут в московский суд

В Курске угонщики средь бела дня наняли эвакуатор, чтобы украсть иномарку

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске