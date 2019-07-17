В Курске угонщики средь бела дня наняли эвакуатор, чтобы украсть иномарку

В Курске полицейские предотвратили кражу Тойоты Камри. Автомобиль, находящийся в нерабочем состоянии был припаркован у торгового центра на проспекте Дружбы. Днём мать владельца японского седана заметила из окна своей квартиры, подозрительную активность около машины. Незнакомые люди подогнали эвакуатор и начали грузить на него автомобиль. Женщина сразу же позвонила в полицию и стражи порядка прибыли до того, как злоумышленники успели увести иномарку.Водитель эвакуатора рассказал, что его наняли по объявлению незнакомые люди, которые выдавали себя за собственников машины. При погрузке они находились рядом, но, заметив полицейских, убежали. Найти угонщиков удалось быстро при помощи специальных технических средств. Как отмечают в городском УМВД, основным организатором преступления оказался ранее судимый 42-летний курянин. Мужчина решил перевезти автомобиль к себе домой, разобрать и продать на запчасти. Для подстраховки он составил рукописный договор купли продажи, в котором указал себя, как нового собственника транспортного средства.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Попытка кражи в крупном размере). Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.