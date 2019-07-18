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Жители проспекта Дружбы просят мэра Курска увеличить зелёную зону вдоль трассы

Жители проспекта Дружбы просят мэра Курска увеличить зелёную зону вдоль трассы

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Накануне глава Курска Виктор Карамышев провёл приём граждан по личным вопросам, в котором приняли участие и руководители ряда отраслевых подразделений горадминистрации. За помощью в решении своих проблем к Виктору Николаевичу обратились десять курян. 

В частности, на приём пришли ители нескольких домов по проспекту Дружбы, где сейчас развернулось масштабное строительство новой дороги. Они попросили внести изменения в проект и увеличить зелёную зону вдоль трассы. 
В ближайшее время на место выедет и.о. первого заместителя главы администрации города Николай Цыбин, чтобы оценить, позволяет ли расположение подземных коммуникаций вносить подобного рода коррективы в проект строительства дороги. 

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