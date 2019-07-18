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В Курске двое малышей отправились в гости к бабушке, но их вернули полицейские

В Курске двое малышей отправились в гости к бабушке, но их вернули полицейские

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В Курске полицейские разыскали двух детей, которые сбежали из детского сада. ЧП случилось в микрорайоне КЗТЗ около половины одиннадцатого утра. Воспитатель вывела группу на прогулку, ненадолго отвлеклась и в это время два шестилетних мальчика вышли за пределы территории. Найти детей своими силами администрация сада не смогла и обратилась в полицию. К мероприятиям незамедлительно подключились полицейские, которые исследовали близлежащие улицы, а затем расширили радиус поиска.

Малышей нашли на улице Малиновой. Они успели пройти более 3 километров, неоднократно пересекая оживленные автомагистрали. За время движения никто из многочисленных прохожих не попытался выяснить, почему двое малолетних детей гуляют одни и не обратился в полицию. 

К счастью это путешествие закончилось без фатальных последствий. Один из мальчиков рассказал, что пригласил приятеля в гости к своей бабушке, которая живёт в этом районе, но в итоге не вспомнил нужного направления. 

Сейчас проверку по данному факту проводят полицейские инспекторы по делам несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка действиям администрации детского сада.

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