В Курске двое малышей отправились в гости к бабушке, но их вернули полицейские
Малышей нашли на улице Малиновой. Они успели пройти более 3 километров, неоднократно пересекая оживленные автомагистрали. За время движения никто из многочисленных прохожих не попытался выяснить, почему двое малолетних детей гуляют одни и не обратился в полицию.
К счастью это путешествие закончилось без фатальных последствий. Один из мальчиков рассказал, что пригласил приятеля в гости к своей бабушке, которая живёт в этом районе, но в итоге не вспомнил нужного направления.
Сейчас проверку по данному факту проводят полицейские инспекторы по делам несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка действиям администрации детского сада.