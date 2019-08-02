  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

Под Курском пьяный 18-летний автомобилист опрокинулся в кювет. Ранен 17-летний пассажир

Читайте также

Ночью 1 августа в Горшеченском районе по вине не трезвого водителя произошла авария. Как сообщили в ГИБДД, примерно без двадцати минут час 18-летний парень в состоянии алкогольного опьянения ехал на ВАЗе-21144 со стороны улицы Колхозная в сторону улицы Полевая деревни Залесье. На улице Полевая, напротив дома № 20 он не справился с управлением, машина опрокинулась в придорожный кювет. 

В результате ДТП пострадал сам водитель и его 17-летний пассажир. Их с травмами доставили в горшеченскую райбольницу.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Качество воды на реке Изяк не вызывает опасений у специалистов

В Курской области нашли редких насекомых, птиц и животных, занесённых в Красную книгу

В Курске отметили День ВДВ

Курян приглашают посмотреть на открытом экране «Пришельца»

Под Курском Шевроле на встречке влетела в автопоезд

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске