Под Курском пьяный 18-летний автомобилист опрокинулся в кювет. Ранен 17-летний пассажир

Ночью 1 августа в Горшеченском районе по вине не трезвого водителя произошла авария. Как сообщили в ГИБДД, примерно без двадцати минут час 18-летний парень в состоянии алкогольного опьянения ехал на ВАЗе-21144 со стороны улицы Колхозная в сторону улицы Полевая деревни Залесье. На улице Полевая, напротив дома № 20 он не справился с управлением, машина опрокинулась в придорожный кювет.В результате ДТП пострадал сам водитель и его 17-летний пассажир. Их с травмами доставили в горшеченскую райбольницу.