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Курские аграрии намолотили более 3,5 млн тонн зерна

Курские аграрии намолотили более 3,5 млн тонн зерна

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Уборка ранних зерновых культур в Курской области близится к завершению. Как сообщили в региональном комитете АПК, обмолочено 700 тыс. гектаров зерновых, или 88% от плана.

Уборка ранних зерновых культур завершена в шести районах области - Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Медвенском, Обоянском и Суджанском. Наибольшей урожайностью отличились поля Медвенского района – 55,3 центнера с гектара. Средняя урожайность по области – 51 центнер с гектара.

Как отметил заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарёв, в этом году в планах курских земледельцев собрать около 4 млн тонн зерна. А с учётом кукурузы на зерно валовой сбор зерновых культур ожидается в пределах 5 млн тонн.
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