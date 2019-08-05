Курские аграрии намолотили более 3,5 млн тонн зерна

Уборка ранних зерновых культур в Курской области близится к завершению. Как сообщили в региональном комитете АПК, обмолочено 700 тыс. гектаров зерновых, или 88% от плана.Уборка ранних зерновых культур завершена в шести районах области - Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Медвенском, Обоянском и Суджанском. Наибольшей урожайностью отличились поля Медвенского района – 55,3 центнера с гектара. Средняя урожайность по области – 51 центнер с гектара.Как отметил заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарёв, в этом году в планах курских земледельцев собрать около 4 млн тонн зерна. А с учётом кукурузы на зерно валовой сбор зерновых культур ожидается в пределах 5 млн тонн.