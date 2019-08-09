В Курской области пройдёт первый триатлон - спринт
Всего заявки на участие в триатлоне подали 70 человек и регистрация все еще продолжается.
Первый триатлон - спринт в Курчатове проходит в абсолютном зачете для мужчин, женщин и в формате командной эстафеты среди мужских, женских и смешанных команд.
Задача участников соревнований последовательно преодолеть три этапа: плавательный 750 метров на открытой воде, велосипедный - 20 километров и беговой - 5 километров. Перед стартом триатлетов пройдет детский забег для ребят младше 7 лет и 8-12 лет.
Соревнования в Курчатове посетит вице-президент Федерации триатлона России ультрамарафонец и «железный человек» Алексей Ческидов, а главным судьей соревнований выступит Евгений Скляднев - многократный чемпион России по триатлону.
Соревнования состоятся 11 августа, начало в 9 утра. Инициатором триатлона – спринт в Курчатове выступила Школа циклических видов спорта и Федерация триатлона Курской области. Положение и регламент соревнований можно посмотреть в группе Школы ЦВС.