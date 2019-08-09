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В Курской области пройдёт первый триатлон - спринт

В Курской области пройдёт первый триатлон - спринт

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В Курчатове готовят площадку для проведения первого в Курской области открытого турнира по триатлону – спринт. Стартовый городок разместится на набережной города в начале улицы Космонавтов. Прямо отсюда 11 августа зрители смогут наблюдать заплыв триатлетов, вдоль всей набережной пройдет маршрут бегового этапа, здесь же стартует и финиширует велоэтап.

Всего заявки на участие в триатлоне подали 70 человек и регистрация все еще продолжается.

Первый триатлон - спринт в Курчатове проходит в абсолютном зачете для мужчин, женщин и в формате командной эстафеты среди мужских, женских и смешанных команд.

Задача участников соревнований последовательно преодолеть три этапа: плавательный 750 метров на открытой воде, велосипедный - 20 километров и беговой - 5 километров. Перед стартом триатлетов пройдет детский забег для ребят младше 7 лет и 8-12 лет.

Соревнования в Курчатове посетит вице-президент Федерации триатлона России ультрамарафонец и «железный человек» Алексей Ческидов, а главным судьей соревнований выступит Евгений Скляднев - многократный чемпион России по триатлону.

Соревнования состоятся 11 августа, начало в 9 утра. Инициатором триатлона – спринт в Курчатове выступила Школа циклических видов спорта и Федерация триатлона Курской области. Положение и регламент соревнований можно посмотреть в группе Школы ЦВС.


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