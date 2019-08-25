В Курчатове перезахоронен боец Красной армии

23 августа 2019 года, в день празднованиями 76-й годовщины победы в Курской битве, в Курчатове состоялась торжественная церемония перезахоронения останков бойца Красной армии, найденных поисковым отрядом атомной станции «Высота».

Поисковики отряда «Высота» нашли останки солдата на окраине села Малютино Октябрьского района Курской области и по обнаруженному при нем портсигару установили его имя. Им оказался старший сержант 121 стрелковой дивизии Федор Алексеевич Комольцев 1911 г.р. уроженец Ярославской области. Погибшего в феврале 1943 года в сражениях на курской земле воина-освободителя с военными почестями захоронили в братскую могилу возле храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Курчатове.