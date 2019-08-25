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В Курчатове перезахоронен боец Красной армии

23 августа 2019 года, в день празднованиями 76-й годовщины победы в Курской битве, в  Курчатове состоялась торжественная церемония перезахоронения останков бойца Красной армии, найденных поисковым отрядом атомной станции «Высота».

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