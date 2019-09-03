Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился с липецкими студентами

Герман Греф рассказал учащимся о технологиях и о том, как они меняют мир

В первый день нового учебного года Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф выступил с лекцией перед студентами Липецкой области, которую посетил с рабочим визитом. Встреча с молодежью состоялась в Липецком государственном техническом университете. В общей сложности в зале присутствовало около 1200 человек. Во встрече такжепринял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.Сбербанк за 10 лет совершил радикальную трансформацию, став технологической компанией. Здесь развиваются и применяются все Al технологии в таких сферах, как обработка естественного языка, речевая аналитика, компьютерное зрение, системы принятия решений, автоматизированное машинное обучение. Сбербанк сохранил уникальное положение на рынке и создал новые сервисы.Герман Греф рассказал учащимся о технологиях и о том, как они меняют мир. После 2015 года, по словам спикера, произошел экспоненциальный рост объема данных. Параллельно развитию искусственного интеллекта будет создано гораздо больше специальностей, нежели сокращено. Но это будут совсем другие профессии – например, одна из наиболее привлекательных областей работы в настоящее время – data science.- Следующее поколение будет поколением искусственного интеллекта, - отметил в ходе лекции Герман Греф. - Все наши колл-центры уже используют его – вы думаете, что говорите с человеком, а это робот. Мы на пороге новой эры. К 2030 году появится 186 новых профессий. А вообще, что такое мечта работодателя сегодня? Это shaper - создатель будущего. Он креативен и способен видеть тренды будущего, имеет системное мышление и execution – высокое мастерство исполнения. Взрослым придётся привыкать к подобным сменам парадигм, и адаптивность – это своего рода код к «выживанию».В ходе лекции спикер подробно остановился на уникальной образовательной инициативе Сбербанка, основанной на методике «школы будущего» - Школы 21. Как отметил Герман Греф, она планирует ежегодно выпускать 2000 студентов. Проект позволяет реализовать мечты любого студента по абсолютно персональной траектории. Сегодня в Школе 21 занимаются люди в возрасте от 17 до 60 лет. Из них 54% - из регионов России.В завершение своего выступления Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф предложил ребятам подать заявки на отбор в Школу 21, а затем ответил на все вопросы аудитории.