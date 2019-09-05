Под Курском полицейские задержали парня с марихуаной

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков Курского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 20-летнего парня с марихуаной.Подозреваемого в хранении наркотических веществ молодого человека стражи порядка выявили на платформе остановочного пункта между железнодорожных станций Свобода и Золотухино и доставили в дежурную часть.В ходе досмотра у курянина обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана общим весом около 50 граммов.Молодой человек признался, что собрал листья дикорастущей конопли в лесопосадке для личного употребления.Возбуждено уголовное дело.