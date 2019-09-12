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Лента новостей / В регионе

В Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим

Такая мера принята в связи с установившейся жаркой погодой и четвёртым классом пожарной опасности
В Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим

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С 4 сентября в Курской области действует особый противопожарный режим. Такая мера принята в связи с установившейся жаркой погодой и четвёртым классом пожарной опасности.

В Рыльском районе показатель пожарной опасности достигает пятого уровня. В ближайшие дни, если погода не изменится, в Обоянском районе также прогнозируется высший класс опасности.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 53 пожара, из них 47 - горение сухой травы и мусора. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы составили 7 административных материалов на нарушителей в Пристенском, Рыльском, Дмитриевском, Льговском, Кореневском районах и в Щиграх.

Спасатели ещё раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей;

- для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч;

-для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч. 
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