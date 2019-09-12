В Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим
Такая мера принята в связи с установившейся жаркой погодой и четвёртым классом пожарной опасности
В Рыльском районе показатель пожарной опасности достигает пятого уровня. В ближайшие дни, если погода не изменится, в Обоянском районе также прогнозируется высший класс опасности.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 53 пожара, из них 47 - горение сухой травы и мусора. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы составили 7 административных материалов на нарушителей в Пристенском, Рыльском, Дмитриевском, Льговском, Кореневском районах и в Щиграх.
Спасатели ещё раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:
- для физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей;
- для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч;
-для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч.