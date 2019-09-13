Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей

В Пенсионном фонде ещё раз напомнили, как получить и использовать материнский капитал.В этом году размер маткапитала составляет 453 026 рублей.За сертификатом можно прийти в отделение ПФР, но мы старается устранять лишние административные барьеры. Внедрена такая форма обращений, как онлайн-запрос, и 60% заявлений на получение сертификата на материнский (семейный) капитал поступает в электронном виде. Сроки их рассмотрения также снизились: раньше это был месяц, сейчас – 15 дней.Напомним, материнский капитал можно направить:- на улучшение жилищных условий;- образование детей;- будущую накопительную пенсию матери;- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;- на получение ежемесячной выплаты.В Курской области в 2019 году право на ежемесячную выплату имеет семья, в которой доход на каждого её члена, включая рожденного (усыновленного) ребенка, составляет менее 14 775 руб. в месяц.Размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за 2 квартал предшествующего года, и составляет 9 368 рублей. Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить право семьи на выплату (http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4363)Подать заявление на ежемесячную выплату за второго ребенка можно в любом учреждении ПФР, независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал. В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи заявления на ежемесячные выплаты законодательно закреплен соответствующими поправками в Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».Оформление безотносительно к месту регистрации, пребывания или фактического пребывания владельца сертификата также запущено через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.Напомним, подать заявление о распоряжении материнским капиталом на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с моментапоявления второго ребенка в семье. Если обратиться в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении после того, как ребенку исполнится 6 месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год и по прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.С 1 января 2020 года в соответствии с федеральным законом от 02.08.2019 года № 305-ФЗ:- Увеличится число граждан, получающих выплату – на выплату смогут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе. В настоящее время её получают те, чей доход составляет не более полутора прожиточных минимумов на человека.- Получать выплату можно будет в два раза дольше – выплата будет назначена до момента, когда ребёнку исполнится один год, затем потребуется подать новое заявление о назначении выплаты до достижения ребёнком двух лет, а потом – до трёх лет. Сейчас помощь семьям с детьми оказывают лишь до дня, когда ребёнку исполнится полтора года.Семья, которой назначена выплата, в любой момент может отказаться от её получения, обратившись в учреждение ПФР или МФЦ с соответствующим заявлением.В Курской области ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала уже получают 878 семей.Начиная с 2018 года, семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал на эти цели можно использовать с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. Необходимым условием в этом случае является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал.Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. рождается второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно наприобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве.Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки. Для кредитов (займов), выданных на погашение ранее выданных кредитов (займов), отношение размера кредита к стоимости жилого помещения не должно превышать 80 процентов.Заявление о распоряжении средств МСК подлежит рассмотрению территориальными учреждениями ПФР в месячный срок с даты приёма заявления. Начиная с 29.03.2019г. вступили в силу поправки в программу материнского капитала, касающиеся распоряжения средствами на улучшение жилищных условий семьи. Одно из главных изменений коснулось усиления контроля за состоянием жилых помещений, приобретаемых на средства материнского капитала. Согласно новым положениям, сведения органов жилищного надзора о том, что квартира или дом являются непригодными для проживания, теперь признаются законным основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами. Внесенные изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь злоупотребления при использовании средств на приобретение помещений, непригодных для проживания.Поправки также закрепили месячный срок, в течение которого ПФР информирует владельца сертификата о том, что материнский капитал израсходован полностью. Уведомление направляется в течение месяца с даты последнего платежа, завершающего расходование средств.За время действия программы материнского (семейного) капитала количество выданных сертификатов в Курской области превысило 60 тысяч. Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий – 90% от количества подавших заявление о распоряжении. Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили 41,5 тыс. семей, проживающих в Курской области. Из них 20,2 тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Помимо этого учреждения ПФР приняли более 5 тысяч заявлений на обучение детей.По состоянию на 01.09.2019г. 35,3 тысячи семей использовали средства материнского капитала в полном объёме.Стоит напомнить, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена по 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, в связи с рождением которого возникло право на сертификат, родился или был усыновлен по 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.