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Лента новостей / В регионе

Роман Старовойт официально избавился от приставки врио

Сегодня в драмтеатре прошла инаугурация. Председатель облизбиркома Галина Заика вручила Старовойту удостоверение губернатора области
Роман Старовойт официально избавился от приставки врио

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Роман Старовойт официально избавился от приставки врио. Сегодня в драмтеатре прошла инаугурация. Председатель облизбиркома Галина Заика вручила Старовойту удостоверение губернатора области. 

"Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Курской области, хранить целостность и приумножать богатство священной Курской земли, отстаивать интересы Курской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Курской области, законы Курской области", - сказал на присяге Старовойт.

Напомним, жители Курской области выбирали губернатора 8 сентября. По итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, набравший 81,07% голосов. Явка составила 41,56%. 
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