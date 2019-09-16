Сегодня в драмтеатре прошла инаугурация. Председатель облизбиркома Галина Заика вручила Старовойту удостоверение губернатора области

Роман Старовойт официально избавился от приставки врио. Сегодня в драмтеатре прошла инаугурация. Председатель облизбиркома Галина Заика вручила Старовойту удостоверение губернатора области."Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Курской области, хранить целостность и приумножать богатство священной Курской земли, отстаивать интересы Курской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Курской области, законы Курской области", - сказал на присяге Старовойт.Напомним, жители Курской области выбирали губернатора 8 сентября. По итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, набравший 81,07% голосов. Явка составила 41,56%.