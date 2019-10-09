В Курской области дети занимаются в опасных спортзалах

Прокуратура Советского района выявила множество нарушений в местных общеобразовательных и спортивных школах

Прокуратура Советского района выявила множество нарушений в местных общеобразовательных и спортивных школах.Так, в спортзалах ряда общеобразовательных школ нет термометров для контроля температуры, а мальчики и девочки переодеваются в одной раздевалке. Вентиляционные отверстия спортзалов забиты пылью, окна не открываются, а, значит, проветрить такой спортзал не представляется возможным.Но это ещё пол беды. В случае ЧП дети могут и не успеть эвакуироваться - запорные устройства дверей эвакуационных выходов из спортивных залов не позволяют свободно открыть их изнутри без ключа, автоматическая установка пожарной сигнализации в школах и территориальном физкультурно-оздоровительном комплексе неисправна.Всё это создаёт угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию и противопожарной безопасности детей и всех, кто посещает эти спортивные учреждения, отметили в надзорном ведомстве.Прокурор Советского района внёс руководству школ представления, в которых потребовал устранить нарушения. В отношении допустивших эти нарушения лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.