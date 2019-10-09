Курянки в подмосковном городе Видное обыграли «Спарту&К»

Курское «Динамо» вышло в «Финал четырёх» Кубка России. Курянки в подмосковном городе Видное обыграли «Спарту&К» в четвертьфинальном матче. В этот раз победа «бело-голубым» снова далась не просто. Команды провели между собой второй матч за четыре дня. Первый, в рамках регулярного чемпионата, завершился только в третьем овертайме. В кубковой встрече дополнительные периоды тоже вполне могли бы случиться - хозяйки паркета несколько раз сравнивали счёт. Но курянки всё же взяли верх в основное время. Итог игры — 80:77.





Лучшими в этой встрече стали Татьяна Видмер, оформившая дабл-дабл — 18 очков + 16 подборов, Наталья Жедик и Елизавета Шабанова заработали по 14 баллов, Наталья Анойкина принесла команде 10 очков.





В воскресенье курянки в Оренбурге сыграют с «Надеждой» в рамках регулярного чемпионата.