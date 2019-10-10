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В Курской области 19-летний пьяный железногорец угнал машину, чтобы покататься

Ему грозит до 5 лет тюрьмы
В Курской области 19-летний пьяный железногорец угнал машину, чтобы покататься

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К правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением о пропаже автомобиля Киа. Меньше часа потребовалось сотрудникам ДПС и Росгвардии, чтобы найти похищенный автомобиль и установить угонщика.

Им оказался 19-летний железногорец, при задержании он попытался оказать сопротивление стражам порядка, но ему ничего не удалось.

Выяснилось, что молодой человек сел за руль не трезвым и не имея водительских прав. Парень распивал спиртное в компании знакомого автовладелицы. В какой-то момент он решил воспользоваться оставленными без присмотра ключами от машины и покататься по городу.

Отмечается, что нетрезвого угонщика вовремя остановили - никто из участников дорожного движения не пострадал.

За управление транспортным средством, в состоянии опьянения и без прав управления, железногорец привлечен к административной ответственности, а за угон без цели хищения ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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