В Курской области 19-летний пьяный железногорец угнал машину, чтобы покататься

Ему грозит до 5 лет тюрьмы

В Железногорске ввели операцию «Перехват», чтобы поймать угонщика.К правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением о пропаже автомобиля Киа. Меньше часа потребовалось сотрудникам ДПС и Росгвардии, чтобы найти похищенный автомобиль и установить угонщика.Им оказался 19-летний железногорец, при задержании он попытался оказать сопротивление стражам порядка, но ему ничего не удалось.Выяснилось, что молодой человек сел за руль не трезвым и не имея водительских прав. Парень распивал спиртное в компании знакомого автовладелицы. В какой-то момент он решил воспользоваться оставленными без присмотра ключами от машины и покататься по городу.Отмечается, что нетрезвого угонщика вовремя остановили - никто из участников дорожного движения не пострадал.За управление транспортным средством, в состоянии опьянения и без прав управления, железногорец привлечен к административной ответственности, а за угон без цели хищения ему грозит до 5 лет тюрьмы.