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В Курской области снят карантин по АЧС

В Дмитриевском, Конышевском и Хомутовском районах установлен режим функционирования «Повседневная деятельность»
В Курской области снят карантин по АЧС

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В Конышевском районе снят карантин по заболеванию африканской чумой свиней. Карантин отменён с 8 октября, сооющили в областной админстрации. В Дмитриевском, Конышевском и Хомутовском районах установлен режим функционирования «Повседневная деятельность».

Однако в течение шести месяцев на территории бывшего эпизоотического очага и в первой угрожаемой зоне в пределах административных границ запрещается вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку, реализация свиней на территории первой и второй угрожаемых зон, а также закупка свиней у населения.

Контролировать эпизоотическую ситуацию по АЧС среди диких кабанов будет комитет лесного хозяйства области путём проведения диагностического отстрела и отлова.

Завести новых хрюшек хозяйства в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне смогут теперь только через 1 год после отмены карантина.

Также только через год после снятия карантина можно будет разведить диких кабанов и ввозить их в охотхозяйства и на особо охраняемые природные территории, но при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.

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