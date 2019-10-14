В Курской области снят карантин по АЧС

В Дмитриевском, Конышевском и Хомутовском районах установлен режим функционирования «Повседневная деятельность»

В Конышевском районе снят карантин по заболеванию африканской чумой свиней. Карантин отменён с 8 октября, сооющили в областной админстрации. В Дмитриевском, Конышевском и Хомутовском районах установлен режим функционирования «Повседневная деятельность».Однако в течение шести месяцев на территории бывшего эпизоотического очага и в первой угрожаемой зоне в пределах административных границ запрещается вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку, реализация свиней на территории первой и второй угрожаемых зон, а также закупка свиней у населения.Контролировать эпизоотическую ситуацию по АЧС среди диких кабанов будет комитет лесного хозяйства области путём проведения диагностического отстрела и отлова.Завести новых хрюшек хозяйства в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне смогут теперь только через 1 год после отмены карантина.Также только через год после снятия карантина можно будет разведить диких кабанов и ввозить их в охотхозяйства и на особо охраняемые природные территории, но при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.