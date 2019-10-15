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План "Перехват" вводили в Курской области, чтобы поймать троих угонщиков, которые поехали встречать рассвет на Триумфальной арке

Теперь приятелям предстоит встречать рассветы в местах не столь отдалённых
План "Перехват" вводили в Курской области, чтобы поймать троих угонщиков, которые поехали встречать рассвет на Триумфальной арке

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В этой истории прекрасно всё. План "Перехват" пришлось ввести полицейским в Курской области, чтобы поймать троих не совсем трезвых парней, которые угнали ВАЗ и поехали в Курск встречать рассвет на Триумфальной арке. Угонщикам от 21 года до 26 лет. Они из Конышевского района. 

Хозяин машины припарковал её на ночь возле дома, но оставил открытой с ключами в замке зажигания и с кошельком с деньгами в салоне. Угонщики на эти деньги залили топливом полный бак и двинулись в путь. 
Но сначала решили навестить знакомого в Фатеже, там они продолжили застолье, а после наконец-то, поехали в Курск встречать рассвет на Триумфальной арке.

Но их романтичным планам не суждено было сбыться. По дороге водитель не справился с управлением и врезался в столб. Никто, к счатью, не пострадал. Один из парней вышел отдышаться, друзья о нём благополучно забыли и продолжили путь к солнцу. 

По ориентировке компанию остановили на стационарном посту через несколько часов. У одного из них, кстати, за плечами судимость как раз за угон. Забытого на дороге товарища тоже задержали. 

Теперь приятелям предстоит встречать рассветы в местах не столь отдалённых. Возбуждено уголовное дело па фактам угона и кражи денег из салона.
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