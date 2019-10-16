В Курске отремонтировали более 40 тысяч квадратных метров дорог

В ближайшее время отремонтируют ещё 5,5 тысяч квадратных метров

В Курске продолжаются ямочные ремонтные работы на автомагистралях. Всего отремонтировано более 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна.На ямочный ремонт после обращения главы города Виктора Карамышева к руководству области выделили дополнительные средства.Сейчас активно ремонтируют дороги в трёх округах города. В ближайшее время планируется дополнительно отремонтировать около 5,5 тысяч квадратных метров.При неблагоприятных погодных условиях дорожники будут использовать литую асфальтобетонную смесь, которая позволяет быстро устранить локальные дефекты верхнего слоя дорожного полотна при – 10 градусах и невысокой плюсовой температуре без уплотнения «латки» катком, при этом продлевая срок эксплуатации автомобильных дорог, пояснили в городского администрации.