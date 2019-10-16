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В Курске отремонтировали более 40 тысяч квадратных метров дорог

В ближайшее время отремонтируют ещё 5,5 тысяч квадратных метров
В Курске отремонтировали более 40 тысяч квадратных метров дорог

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В Курске продолжаются ямочные ремонтные работы на автомагистралях. Всего отремонтировано более 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

На ямочный ремонт после обращения главы города Виктора Карамышева к руководству области выделили дополнительные средства.

Сейчас активно ремонтируют дороги в трёх округах города. В ближайшее время планируется дополнительно отремонтировать около 5,5 тысяч квадратных метров.

При неблагоприятных погодных условиях дорожники будут использовать литую асфальтобетонную смесь, которая позволяет быстро устранить локальные дефекты верхнего слоя дорожного полотна при – 10 градусах и невысокой плюсовой температуре без уплотнения «латки» катком, при этом продлевая срок эксплуатации автомобильных дорог, пояснили в городского администрации.

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