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Три грузовика и три легковушки столкнулись в Курской области. Пятеро пострадавших

В Курской области продолжается уборка сахарной свёклы. На заводы корнеплод перевозят на грузовиках, иногда они попадают в аварии
Три грузовика и три легковушки столкнулись в Курской области. Пятеро пострадавших

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В Курской области продолжается уборка сахарной свёклы. На заводы корнеплод перевозят на грузовиках, иногда они попадают в аварии. Одно из таких ДТП произошло 16 октября вблизи деревни Умские Дворы в Фатежском районе. Там,  на 487 км автодороги М-2 «Крым» столкнулись три грузовика - КАМАЗ, «Мерседес» и «Вольво», а также три легковых автомобиля - «Волга», «Нива», «Ниссан НОУТ». Причём пять машин ехали в попутном направлении и только «Мерседес» - по встречке. 




Пострадали в этой аварии, по данным ГИБДД, пять человек - 50-летний водитель «Мерседеса», 61-летний водитель и 47-летняя пассажирка «Нивы», 25-летний водитель и 24-летняя пассажирка «Ниссана». Также на всю дорогу засыпало свёклой.






Всех пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в фатежскую райбольницу.






ФОТО - АВТОКАДР_46
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