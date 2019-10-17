Три грузовика и три легковушки столкнулись в Курской области. Пятеро пострадавших
В Курской области продолжается уборка сахарной свёклы. На заводы корнеплод перевозят на грузовиках, иногда они попадают в аварии
Пострадали в этой аварии, по данным ГИБДД, пять человек - 50-летний водитель «Мерседеса», 61-летний водитель и 47-летняя пассажирка «Нивы», 25-летний водитель и 24-летняя пассажирка «Ниссана». Также на всю дорогу засыпало свёклой.
Всех пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в фатежскую райбольницу.
ФОТО - АВТОКАДР_46