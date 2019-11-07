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Курский губернатор протестировал новый комплексный пилотажный тренажёр для лётчиков

Тренажёр полностью имитирует полёт в кабине
Курский губернатор протестировал новый комплексный пилотажный тренажёр для лётчиков

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Курские лётчики получили новый комплексный пилотажный тренажёр самолёта Су-30СМ. Симулятор позволяет обучить лётный состав комплексу задач. Таким способом экипаж отрабатывает сложные элементы на земле, не подвергаясь опасности. 

Тренажёр полностью имитирует полёт в кабине. Визуализацию обеспечивают проекторы, представляя 3D изображение реальной местности с высокой детализацией. Это позволяет пилоту освоить маршрут полёта и ориентиры. Есть ночной режим, сценарии боёв и даже дозаправка в воздухе. 

«На этом тренажёре можно смоделировать многообразные виды полётов. Он позволяет вести в том числе групповые воздушные бои, маневренные воздушные бои, выполнять атаки наземных, морских целей, полёты на различных высотах», – рассказал командир 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии Сергей Прокофьев. 

В программе подготовки 638 упражнений, которые должен освоить лётчик. Каждую тренировку детально разбирают и проводят работу над ошибками. Новый тренажёр протестировал и губернатор. 

«Хоть у меня и техническое образование, едва могу оценить, насколько это сложная техника», - отметил Роман Старовойт. 

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