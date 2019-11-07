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Курские "Танюши" оценили на международной выставке в Германии

ЮЗГУ получил серебряную медаль за демонстрацию группировки малых космических аппаратов
Курские "Танюши" оценили на международной выставке в Германии

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Разработки курских учёных оценили на международной выставке «Идеи – Инновации - Новые разработки» iENA в Нюрнберге. На неё приехали учёные и исследователи из 35 стран мира. 

Участие в выставке приняли и представители Юго-Западного государственного университета. Курский вуз продемонстрировал сразу четыре изобретения - малые космические аппараты формата CubeSat 3U серии «Танюша-ЮЗГУ», которые предназначены для проведения космических экспериментов в условиях реального автономного полёта, установку по очистке воздуха, метод утилизации полимерных отходов и автономный газовый водонагреватель. 

По итогам выставки ЮЗГУ получил серебряную медаль за демонстрацию группировки малых космических аппаратов и бронзовую – за создание технологии утилизации полимерных компонентов коммунальных и промышленных отходов. 

Также курские учёные удостоились Гран-при от Кореи, медалями и сертификатами от Китая, Тайланда, Кореи, Саудовской Аравии и Анголы. 

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