Курянин получил условный срок за призывы к экстремизму
Также ему запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов
Мужчина зарегистрировал в соцсети «В Контакте» страницу, на которой разместил две публикации в виде постеров. Как показала экспертиза, в этих публикациях были лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по отношению к лицам другой национальности и расы, а также призывы к насилию в отношении них.
Всё это было доступно неограниченному кругу лиц.
В итоге селянин получил 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком - 1 год. Также ему запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.