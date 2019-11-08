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Лента новостей / В регионе

Курянин получил условный срок за призывы к экстремизму

Также ему запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов

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Кореневский райсуд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Мужчина зарегистрировал в соцсети «В Контакте» страницу, на которой разместил две публикации в виде постеров. Как показала экспертиза, в этих публикациях были лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по отношению к лицам другой национальности и расы, а также призывы к насилию в отношении них.

Всё это было доступно неограниченному кругу лиц.

В итоге селянин получил 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком - 1 год. Также ему запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.
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