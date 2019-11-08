Курянин получил условный срок за призывы к экстремизму

Также ему запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов

Кореневский райсуд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.Мужчина зарегистрировал в соцсети «В Контакте» страницу, на которой разместил две публикации в виде постеров. Как показала экспертиза, в этих публикациях были лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по отношению к лицам другой национальности и расы, а также призывы к насилию в отношении них.Всё это было доступно неограниченному кругу лиц.В итоге селянин получил 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком - 1 год. Также ему запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.