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На пожаре под Курском погибли трое маленьких детей

Двое взрослых – 25-летняя женщина и 29-летний мужчина – успели покинуть горящий дом с годовалым младенцем
На пожаре под Курском погибли трое маленьких детей

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Сегодня утром на пожаре в посёлке Пристень Пристенского района курской области погибли трое маленьких детей - две девочки 5-ти и 4-х лет и 3-летний мальчик. 

Сообщение о ЧП поступило на номер «112» в 6.38. Очевидцы сообщали, что горит кирпичный одноэтажный жилой дом на 4-х хозяев.

К месту происшествия выехали два отделения местной ПСЧ. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела комната дома площадью 35 м2.

Погибших детей спасатели обнаружили при разборке строительных конструкций. Двое взрослых – 25-летняя женщина и 29-летний мужчина – успели покинуть горящий дом с годовалым младенцем.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Курской области.

В региональном МЧС отмечают, что в доме был установлен пожарный дымоизвещатель, который среагировал на загорание. Звук сигнализации услышали соседи, которые и сообщили в пожарную охрану.

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