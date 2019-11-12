Светила отечественной науки против «Диссернета»

сообщает «МК».Скандально известный ресурс «Диссернет» продолжает пиариться на втаптывании в грязь репутации отечественных учёных. Кандидатские и докторские диссертации практически каждого пятого российского ректора попали под прицел деятелей «Диссернета». Многих российских учёных несправедливо обвинили в плагиате,
Своими соображениями на эту тему поделился Александр Запесоцкий, который рассказал зачем и почему «Диссернет» делает то, что делает.
Александр Запесоцкий, член-корреспондент Российской академии наук, академик Российской академии образования, рассказал как «Диссернет» проводит свои, так называемые исследования, на основании которых страдает репутация огромного количества Российских учёных.
В защиту этих «Деятелей» можно сказать только то, что в конце каждой экспертизы написано, что исследование имеет вероятностный и предположительный характер. Но, в современном мире общественность легче верит очерняющей информации, что позволяет ресурсам подобным «Диссернету» осуществлять свою деятельность и пиариться, пачкая ноги о репутацию честных людей.
Академик Запесоцкий рассказал, как на самом деле проходит экспертиза на плагиат в научном сообществе. В России все работы проходят тщательную проверку в Высшей аттестационной комиссии, сотрудники которой оценивают их научную значимость, а только потом эти труды публикуются. Подобная методика является крайне эффективной, ведь даже в девяностые годы прошлого столетия, когда контроль был изрядно ослаблен, выявлялось не больше одной на сотню работ, которую можно было отнести в категорию заимствованных. В настоящее время, данный процент ещё ниже.
«Диссернетовцы» же при оценке научных публикаций пользуются только компьютерной программой, которая сравнивает с исходником всё, что ранее публиковалось в сети. Недостаток такой методики заключается в том, что диссертации пишутся на языке, который давно придуман, и в них используются слова, которые так же употреблялись огромное количество раз. Поэтому и получается, что научные труды попадают в категорию плагиата. Согласно данному алгоритму, математики так же являются плагиаторами по отношению к арабам, у которых они заимствовали цифры, использованные в своих трудах.
Запесоцкий раздосадован тем, что привлечь организаторов «Диссернета» к ответственности за распространение заведомо ложных сведений, невозможно, так как основные бенефициары проживают в США.
Особенно обидно учёному, что под удар попадают и учёные, которых уже нет в живых. Таким образом, снижение престижа и заслуг отечественной науки продолжается, невзирая на этику и понятия об элементарной человеческой порядочности.
Светила отечественной науки против «Диссернета»
Академик Запесоцкий рассказал, как на самом деле проходит экспертиза на плагиат в научном сообществе.