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В Курске бывший продавец обокрал свою экс-хозяйку

Его уволили после конфликта с хозяйкой, уходя, он сделал дубликат ключей

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В Курске у индивидуального предпринимателя украли более 100 тысяч рублей. Пропажу денег хозяйка торгового павильона обнаружила, придя в очередной раз утром на работу. На эти средства она собиралась сделать очередную закупку товара. Сотрудники уголовного розыска и эксперты осмотрели место происшествия и не установили никаких следов взлома.

Тогда, отработав различные версии оперативники выяснили, что к хищению может быть причастен бывший сотрудник павильона. Его уволили после конфликта с хозяйкой и он точно знал график работы торговой точки. Уходя с работы, оставил себе дубликат ключей. Располагая информацией, когда будет собрана выручка, ночью совершил хищение. На следующий день он успел купить себе на ураденные деньги крупную электронику. 

У 21-летнего молодого человека изъяли ключи от павильона. Тогда он признался в краже.

Сейчас проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник в ближайшее время пообещал вернуть похищенные деньги.
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