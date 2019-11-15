В Курске бывший продавец обокрал свою экс-хозяйку

Его уволили после конфликта с хозяйкой, уходя, он сделал дубликат ключей

В Курске у индивидуального предпринимателя украли более 100 тысяч рублей. Пропажу денег хозяйка торгового павильона обнаружила, придя в очередной раз утром на работу. На эти средства она собиралась сделать очередную закупку товара. Сотрудники уголовного розыска и эксперты осмотрели место происшествия и не установили никаких следов взлома.Тогда, отработав различные версии оперативники выяснили, что к хищению может быть причастен бывший сотрудник павильона. Его уволили после конфликта с хозяйкой и он точно знал график работы торговой точки. Уходя с работы, оставил себе дубликат ключей. Располагая информацией, когда будет собрана выручка, ночью совершил хищение. На следующий день он успел купить себе на ураденные деньги крупную электронику.У 21-летнего молодого человека изъяли ключи от павильона. Тогда он признался в краже.Сейчас проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник в ближайшее время пообещал вернуть похищенные деньги.