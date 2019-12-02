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Курская пенсионерка, пытаясь вернуть потерянный в МММ вклад, лишилась 280 тысяч

Женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников
Курская пенсионерка, пытаясь вернуть потерянный в МММ вклад, лишилась 280 тысяч

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69-летней женщине позвонили неизвестные и поинтересовались, делала ли она или её родственники вклад в финансовую пирамиду МММ. Пенсионерка рассказала, что в начале 90-х годов действительно, доверившись мошенникам, потеряла накопленные деньги.

Её заверили, что сейчас всем пострадавшим выплачивают компенсацию, индексированную по нынешним ценам, и женщине положен почти миллион рублей. Но, чтобы его получить нужно активировать счёт и внести на него деньги, чем больше будет сумма, тем скорее зачислят компенсацию. Затем эта сумма вернётся вместе с компенсацией.

Курянка была на связи со звонившими на протяжении недели и собирала деньги, при этом родственникам она ничего не говорила. Женщина заняла деньги у знакомых и несколько раз перечисляла их на номера и счета, продиктованные этими неизвестными. Но спустя неделю деньги так и не вернулись, а все телефоны к тому моменту оказались заблокированными. Так пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

Сейчас их ищут полицейские. Правоохранители просят курян ни при каких обстоятельствах, в том числе за обещанные компенсации и выигрыши, не переводить деньги неизвестным людям. Если вам поступило подобное предложение – это мошенничество. 

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