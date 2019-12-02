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Курянкам предложили самим выбрать содержимое «Подарка новорождённому»

Голосование портале «Действуем вместе» продлится до 6 декабря
Курянкам предложили самим выбрать содержимое «Подарка новорождённому»

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На портале «Действуем вместе» стартовал опрос «Выбираем подарок новорождённому». Будущим мамам предложили самим определить, что войдёт в комлект. 

Акция «Подарок новорождённому» проводится в Курской области с 2018 года за счёт благотворительных средств. Со следующего года подарки профинансируют из областного бюджета. 

Перечень предметов, которые войдут в подарочный набор, пока не утверждён. На портале можно отметить не более трёх вариантов, среди которых – детский плед, комбинезон-трансформер, одеяло, банное полотенце, пелёнки, также можно вписать свой вариант. Голосование продлится до 6 декабря.

В этом году при регистрации новорождённых в органах ЗАГС подарок получили родители около 8 тысяч курских малышей, отмечают в областной администрации. Комплект имеет региональную символику. 

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