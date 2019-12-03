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Курский областной суд отказал экс-депутату Астапову, незадекларировавшему 27 квартир

Бывший народный избранник пытался защитить в суде свои честь, достоинство и деловую репутацию
Курский областной суд отказал экс-депутату Астапову, незадекларировавшему 27 квартир

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Бывший депутат Курской областной Думы Игорь Астапов пытался защитить в суде свои честь, достоинство и деловую репутацию. Судился экс-депутат  с прокуратурой, которая нашла у него, а вернее у его супруги, 27 незадекларированных квартир. Прокурор области Алексей Цуканов два года добивался лишения Астапова депутатского мандата. В июне это всё же произошло. 

После чего бывший народный избранни обратился в суд, так как счёл оскорбительной речь прокурора на заседании Облдумы. Прокурор тогда высказал мнение, что депутат такми образом пытался скрыть свои расходы. 

28 августа Ленинский райсуд отказал ему в удовлетворении исковых требований. Вышестоящая инстанция - областной суд - сегодня рассмотрела апелляцию и оставила решение в силе.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения", - сообщила пресс-служба Курского областного суда. 

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