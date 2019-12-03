Курский областной суд отказал экс-депутату Астапову, незадекларировавшему 27 квартир
Бывший народный избранник пытался защитить в суде свои честь, достоинство и деловую репутацию
После чего бывший народный избранни обратился в суд, так как счёл оскорбительной речь прокурора на заседании Облдумы. Прокурор тогда высказал мнение, что депутат такми образом пытался скрыть свои расходы.
28 августа Ленинский райсуд отказал ему в удовлетворении исковых требований. Вышестоящая инстанция - областной суд - сегодня рассмотрела апелляцию и оставила решение в силе.
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения", - сообщила пресс-служба Курского областного суда.