Курский областной суд отказал экс-депутату Астапову, незадекларировавшему 27 квартир

Бывший народный избранник пытался защитить в суде свои честь, достоинство и деловую репутацию

Бывший депутат Курской областной Думы Игорь Астапов пытался защитить в суде свои честь, достоинство и деловую репутацию. Судился экс-депутат с прокуратурой, которая нашла у него, а вернее у его супруги, 27 незадекларированных квартир. Прокурор области Алексей Цуканов два года добивался лишения Астапова депутатского мандата. В июне это всё же произошло.После чего бывший народный избранни обратился в суд, так как счёл оскорбительной речь прокурора на заседании Облдумы. Прокурор тогда высказал мнение, что депутат такми образом пытался скрыть свои расходы.28 августа Ленинский райсуд отказал ему в удовлетворении исковых требований. Вышестоящая инстанция - областной суд - сегодня рассмотрела апелляцию и оставила решение в силе."Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения", - сообщила пресс-служба Курского областного суда.